Droga estava escondida entre carga de sal marinho que seria enviado a país da Europa - Divulgação/Receita Federal

Publicado 17/07/2024 13:33 | Atualizado 17/07/2024 15:41

Rio - Agentes da Receita Federal apreenderam uma carga de 330 kg de cocaína escondida dentro de um carregamento de sal marinho, nesta quarta-feira (17), durante uma fiscalização no Porto do Rio. A droga, avaliada em R$ 90 milhões, tinha como destino à Bélgica.



O material entorpecente foi achado dentro de bolsas que estavam misturadas em meio ao carregamento de sal. A carga contida no contêiner já era acompanhada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, na 7ª Região Fiscal.