Ao todo, 13 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas a 6ªDP (Cidade Nova)Reprodução

Publicado 19/07/2024 07:53

Rio - A Polícia Civil prendeu, em flagrante, 13 pessoas pelo golpe do falso empréstimo no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. O grupo foi localizado nos fundos de um escritório de advocacia na Avenida Guarani, nesta quinta-feira (18).

Segundo investigações da 6ªDP (Cidade Nova), os criminosos enganam pessoas, principalmente idosos e pensionistas, sob a alegação de auxiliá-los na redução de valores de dívidas já contraídas, quando, na realidade, adquirem novos empréstimos em nomes das vítimas sem o devido consentimento.

O escritório localizado pelos agentes estava em pleno funcionamento e devidamente equipado para a prática de ilícitos financeiros. Os valores conseguidos pelos suspeitos eram transferidos para contas de terceiros, chamados de “laranjas”.

No local existia ainda uma espécie de “Callcenter”, onde os funcionários realizavam contato com idosos e pensionistas que possuíam dívidas com supostos juros abusivos oferecendo o serviço de contestá-las e prometendo a redução e/ou ressarcimento dos valores já pagos.

Na ação, foram apreendidos diversos notebooks que eram utilizados para as transações financeiras, além de vários telefones celulares, usados para contatar as vítimas.

Dentre os presos estão: Barbara Cristiane Gonçalves Ramos Carvalho; Fábio Gabriel Gomes Mariano; Gabriel Martins do Nascimento; Hallison Bernardo Soares Alves; Ingrid Modesto; Katherine Monalisa; Soares Joaquim; Lucas Felipe Costa da Silva; Marcelly Alves de Paiva; Maria Eduarda de Paula Farias; Natália Alves; Sammyra dos Santos Silva; Thaiane Barbosa Nascimento e Wellington da Conceição Bernardino

No mês passado, os agentes prenderam outras 17 pessoas pelo mesmo crime em outro escritório.