Kauã dos Santos, 14 anos, da Escola Estadual Professora Sarah Faria Braz, em Duque de CaxiasEllan Lustosa / Divulgação Seeduc

Publicado 20/07/2024 09:45

A rede estadual está em período de recesso escolar, mas os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ 2024) estão mobilizando a comunidade estudantil fluminense. De olho no bom desempenho e na conquista de medalhas, estudantes atletas têm se destacado em várias modalidades na competição disputada em todo o estado. O JERJ, que começou em 15 de junho e vai até 30 de agosto.

Brian Barreto, de 16 anos, aluno do Colégio Estadual André Maurois, no Leblon, Zona Sul do Rio, brilhou em sua primeira participação: ganhou 14 medalhas de ouro na ginástica artística.



"As conquistas vieram duas em cada aparelho: solo, cavalo com alças, argolas, salto, paralelas e barra fixa. E mais duas no individual geral. Sou apaixonado por este esporte e sonho em permanecer praticando, após concluir o Ensino Médio", disse orgulhoso o atleta, que teve Jade Barbosa, ginasta da Seleção e do Flamengo, como sua olheira e incentivadora para que praticasse o esporte.



Ana Beatriz Nascimento, 15 anos, do Colégio Estadual Ana Neri, em Mesquita, na Baixada, também subiu ao lugar mais alto do pódio ao estrear na categoria sub-18. Atleta de karatê Shotokan, a jovem pratica o esporte desde os 8 anos.



"Esta vitória traz um sentimento incrível de estar conseguindo concluir meus objetivos no esporte que escolhi. Passa um filme, pois comecei em campeonatos regionais pequenos e logo me apaixonei. Desde então, eu me dedico cada vez mais", contou a lutadora que, nos últimos dois anos, é campeã estadual de karatê.



Kauã dos Santos, 14 anos, foi mais um destaque da rede estadual e medalhista nos Jogos Escolares. Ele viu no karatê a oportunidade de melhorar o seu rendimento na Escola Estadual Professora Sarah Faria Braz, em Duque de Caxias.



Para a avó e responsável legal de Kauã, o esporte o ajudou a superar a perda do pai aos 5 anos. "Após isso, ele e mais dois irmãos vieram morar comigo. Desde então, estamos nos esforçando muito para que ele seja bem-sucedido, não só no karatê que é o sonho dele, mas também na sua educação e em tudo que for seguir", orgulhou-se a avó, acrescentando ainda que o neto está dando os primeiros passos na carreira esportiva ao treinar no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), da Marinha.



Cinco mil inscritos



Ao todo, 20 modalidades estão sendo disputadas por estudantes de 11 a 17 anos: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triathlon, voleibol, vôlei de praia, wrestling, xadrez. São mais de 5 mil alunos inscritos para as competições em todo o estado.



"Sempre falo que esporte e educação estão totalmente interligados, já que trazem melhorias significativas na aprendizagem. Parabéns a todos os medalhistas", parabenizou a secretária de Educação, Roberta Barreto.



Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio em competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), como os Jogos Escolares Brasileiros, e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em diversas partes do país.

O JERJ é uma realização das secretarias de Estado de Educação e de Esporte e Lazer.