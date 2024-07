Maços de cigarros apreendidos em ação da PM no Mercado Popular da Uruguaiana - Reprodução / @pmerj

Publicado 20/07/2024 09:10

Rio - Uma ação da Polícia Militar, realizada nesta sexta-feira (19), no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio, resultou na apreensão de 7.048 maços de cigarros.

De acordo com informações divulgadas pela PM, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) localizaram o material ilegal, que seria contrabandeado.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia Federal (DPF), onde o material ficou apreendido.