Articulado do BRT ficou travado em uma curva na Rua Álvaro Alberto - Reprodução / Redes Sociais

Articulado do BRT ficou travado em uma curva na Rua Álvaro AlbertoReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/08/2024 13:28 | Atualizado 02/08/2024 16:13

Rio - Um articulado do BRT ficou travado, na manhã desta sexta-feira (2), em uma curva na Rua Álvaro Alberto, em Santa Cruz, na Zona Oeste, causando transtornos para os passageiros e motoristas.



O incidente ocorreu por volta das 8h, quando o veículo tentou fazer a manobra e ficou preso. O articulado ficou parado por cerca de 20 minutos até ser destravado e a via ter o trânsito normalizado.



Por meio das redes sociais, passageiros relataram atrasos devido ao ocorrido, enquanto agentes da CET-Rio foram acionados para auxiliar na orientação do fluxo de veículos durante o incidente.

"Estou há quarenta minutos no viaduto de Santa Cruz e o BRT quebrou na curva", disse uma. "Pego no trabalho 9h, são 8h30 e eu ainda estou no BRT em Santa Cruz por causa do outro BRT que quebrou", desabafou outra.



De acordo com os relatos, esse tipo de incidente acontece com frequência na via. "O centro do Santa Cruz não tem estrutura pra esse BRT e esses caminhões grandes. Agora o bairro parou e isso acontece umas três vezes por semana", escreveu.



Em nota, a Mobi-Rio informou que o articulado travou na curva de saída do terminal Santa Cruz, mas foi liberado cerca de 20 minutos depois. A empresa disse que a circulação não foi afetada.