Publicado 02/08/2024 15:28 | Atualizado 02/08/2024 15:52

Rio - Os amantes da cultura nordestina celebraram a memória do maior sanfoneiro do Brasil, Luiz Gonzaga, na Feira de Tradições Nordestinas em São Cristóvão, Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (2), data de morte do artista e que foi consagrada como o Dia da Cultura Nordestina. A homenagem foi embalada por trios de forró pé de serra, baião, xaxado, recitais de cordelistas e uma missa campal.

Francisco Felipe, de 55 anos, compareceu ao evento e destacou a importância de Luiz Gonzaga para os brasileiros. "É uma referência nordestina. Ele não é só o Rei do Baião, é o rei do Nordeste. Ele é o rei da humildade, da dificuldade e da vitória", ressaltou o vigia noturno, natural de Lagoa de Dentro, na Paraíba.



Paraibano da cidade de Guarabira, Severino Joaquim de Lima, por sua vez, tem um canal no YouTube com foco em turismo e culinária e compareceu para gravar um episódio em homenagem a Gonzagão. "Um homem que deixou um legado muito importante, principalmente, valorizando o Nordeste e o povo nordestino. Foi um lutador. Assim como nós, que também somos nordestinos", disse o youtuber, que vende quitutes e lanches na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.



A cantora Claudete Alves veio de Pedreiras, no Maranhão, ao Rio de Janeiro aos 11 anos e se tornou frequentadora da Feira de São Cristóvão aos 13, para nunca mais deixá-la. Atualmente, Claudete é a Musa do Brega, no centro de tradições, além de ser conhecida como Diva e manter uma casa de karaokê no local.



"A Feira é minha vida, era onde eu matava saudade da minha terra. Esse dia é muito importante pra nós nordestinos, estamos emocionados", afirmou a cantora.



Há 35 anos, o Brasil perdia Luiz Gonzaga, mas o diretor da Comissão Organizadora da Feira de São Cristóvão, Luiz Carlos dos Santos destacou que o legado do nordestino continua vivo. "O dia 2 de agosto, data da morte dele, é um dia especial para a Feira de São de Cristóvão e o mestre de todos os sanfoneiros é relembrado com muito carinho", disse Luiz Carlos.



O Dia da Cultura Nordestina é celebrado em todo o país, e no Rio de Janeiro, o principal palco da festa é a Feira de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, com cerca de 700 barracas e restaurantes com produtos típicos regionais. O Rei do Baião é tido como criador do gênero musical nordestino, e também como o maior divulgador de outros ritmos como o forró pé de serra, o xaxado e o xote.