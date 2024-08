Caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/08/2024 16:31

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, nesta sexta-feira (2), após aplicar um golpe e roubar mais de R$ 5800 de turistas equatorianos no Jardim Botânico, na Zona Sul. O homem possui sete anotações criminais por estelionato.

As vítimas contaram para policiais do 23º BPM (Leblon) que solicitaram uma corrida por aplicativo do Cristo Redentor, em Cosme Velho, até o Parque Lage, no Jardim Botânico, no valor de R$ 20. Ao chegar no destino final, o motorista não teria aceitado o valor em dinheiro e pediu para que o pagamento fosse realizado por cartão de crédito.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito passou o cartão de uma das passageiras duas vezes na máquina, sendo uma no valor de U$ 850 e outra de U$ 175, o que totaliza R$ 5879,40. As vítimas só perceberam que foram vítimas de um golpe após desembarcarem do veículo.

A família comunicou o crime aos agentes, que fizeram buscas na região do Jardim Botânico e localizaram o motorista. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi constatado que o homem possui sete anotações criminais por estelionato.