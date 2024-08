Wallace estava em uma residência em Rio Preto, município de Minas Gerais - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 02/08/2024 16:21 | Atualizado 02/08/2024 16:59

Japeri - Um homem suspeito de matar um amigo por ciúme da ex-companheira, em Japeri, na Baixada Fluminense, foi preso nesta sexta-feira (2), no município de Rio Preto, em Minas Gerais. O crime ocorreu em 31 de julho do ano passado, quando o autor jogou o corpo da vítima no Rio Guandu.

De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), no dia do crime, Wallace Marques da Silva solicitou uma corrida para o bairro Guandu a Lilton Rodrigues Capellette Costa, que era motociclista por aplicativo e mantinha um relacionamento amoroso com a ex do suspeito. Após parte do trajeto, a vítima não foi mais vista – e o corpo nunca foi encontrado.

Os policiais ouviram testemunhas, que afirmaram ter visto Lilton e Wallace passando por uma rua a bordo de uma moto. Cerca de 30 minutos depois, no entanto, somente o suspeito teria voltado, a pé e com uma das mãos sangrando. Outra evidência é um vídeo postado por Wallace no mesmo dia, nas redes sociais, que os investigadores encontraram e constaram um ferimento na mão dele.

⚠️#DHBF prende homem acusado de matar amigo na Baixada Fluminense por ciúmes. A vítima trabalhava como motociclista de aplicativo e foi atraída pelo investigado para uma corrida, quando desapareceu.



De acordo com relato de testemunhas, Wallace confessou que matou Lilton por ciúme e jogou o corpo no rio.

Após o crime, Wallace fugiu para a Zona da Mata, em Minas Gerais. Há aproximadamente dois meses, os policiais da DHBF localizaram a casa onde o indivíduo estava e viajou para cumprir o mandado de prisão preventiva emitido em janeiro passado com apoio da Delegacia Regional de Juiz de Fora (MG). Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.