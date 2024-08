Os dois já estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da 5ª DP (Mem de Sá) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 04/08/2024 09:11

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de roubarem turistas e frequentadores da Lapa, no Centro do Rio. A dupla foi surpreendida pelos agentes da 5ª DP (Mem de Sá), neste sábado (3), após agredir uma mulher com socos e chutes durante uma tentativa de assalto.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com o celular na mão para solicitar uma corrida por aplicativo quando foi agredida pela dupla, que chegou a desmaiá-la para conseguir levar o aparelho. Com a chegada das equipes, eles tentaram fugir, mas foram alcançados.



Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A corporação informou que o rapaz de 22 anos possuía anotação criminal por estupro de vulnerável e o adolescente, de 17, por receptação e furto. Além disso, ele já havia sido apreendido uma vez pela mesma distrital neste ano.



Os dois já estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da distrital. Segundo a Civil, a prisão da dupla faz parte de uma ação realizada pela delegacia que visa desarticular grupos criminosos que se aproveitam do movimento do bairro e da presença de turistas para praticar roubos na região.