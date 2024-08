Contra ele haviam dois mandados de prisão em aberto - Divulgação / Disque Denúncia

Contra ele haviam dois mandados de prisão em abertoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 04/08/2024 11:34 | Atualizado 04/08/2024 11:47

Rio - Um homem foragido da Justiça foi preso, neste sábado (3), por violência doméstica em Saquarema, na Região dos Lagos. Bruno Aldo de Santana Dal Bianco, de 41 anos, agrediu a companheira durante uma discussão. Contra ele, já haviam dois mandados de prisão em aberto por roubo.

Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para Rua Pau Brasil, no bairro Madressilva, após informações passadas pelo Disque Denúncia. No local, a equipe precisou utilizar algemas para deter o homem porque ele estava agressivo e resistiu a prisão. Bruno e a vítima foram encaminhados ao Posto de Urgência de Saquarema para atendimento.

Em seguida, foram à 124ª DP (Saquarema), onde a ocorrência foi registrada. Na distrital, os policiais constataram que contra ele haviam dois mandados de prisão em aberto por roubo. Em uma das ocasiões, em 2016, o criminoso e um comparsa roubaram um casal e o fizeram refém.

Bruno foi encaminhado à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.