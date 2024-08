Alberto da Costa e Silva era um dos maiores especialistas em África no Brasil - Divulgação / ABL

Publicado 05/08/2024 11:53

Rio – A Academia Brasileira de Letras recebeu a doação do acervo pessoal do historiador Alberto da Costa e Silva, que morreu em novembro de 2023 , aos 92 anos. O material, cedido pela família do acadêmico, reúne livros, documentos e objetos museólogicos.