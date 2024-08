Cauã Neres, de 17 anos, foi morto por amigos em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 07/08/2024 06:55





Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, a medida de uma nova sessão ocorre após o Conselho de Sentença, composto pelos sete jurados, ser dissolvido, ainda durante a fase de debates, em razão da defesa do réu Jorge Mendes Macedo não conseguir, durante sua explanação de 12 minutos, concluir sua tese de defesa do acusado.



"Com isso, o juízo considerou o réu indefeso perante ao seu direito de isonomia de defesa em relação ao Ministério Público, Assistência de Acusação e aos demais réus. Assim, os jurados foram dispensados e um novo júri foi designado", disse em nota.



Relembre o caso

Cauã Neres, de 17 anos, foi morto na madrugada do dia 10 de julho depois de sair com cinco amigos para um bar em Santa Cruz. De acordo com as investigações, um dos integrantes do grupo havia perdido o celular e o adolescente encontrou o aparelho. Os jovens, porém, acusaram o rapaz de tentar disfarçar uma tentativa de furto.



Como punição, o grupo decidiu dar um "susto" em Cauã. Eles o agrediram brutalmente, estrangulando a vítima até a morte. Em seguida, os amigos jogaram o corpo do adolescente no Rio Guandu, sob um viaduto na Rodovia Rio-Santos. O corpo foi encontrado pela Polícia Civil três dias depois, no local apontado pelos cinco acusados.