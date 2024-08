Os agentes são lotados da 124ªDP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 07/08/2024 09:16 | Atualizado 07/08/2024 09:52

Rio - Uma operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público (MPRJ) prendeu, nesta quarta-feira (7), dois agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) denunciados por corrupção passiva e falsidade ideológica. De acordo com as investigações, a dupla cobrou propina de R$ 500 para regularizar a documentação e liberar uma moto roubada e posteriormente recuperada.

Ao todo, a ação também tem o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios e Saquarema.

Segundo a denúncia do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio (Gaeco), a vítima teve sua moto roubada em Cabo Frio, em março deste ano. Dias depois, após localizar e recuperar a motocicleta, ela procurou a delegacia para regularizar a documentação da mesma. O procedimento de recuperação foi classificado de forma irregular e proposital como "Apreensão de Veículo" ao invés de "Recuperação de Veículo". Na ocasião, os policiais exigiram o pagamento de R$ 1 mil, mas acabaram liberando a moto por R$ 500.

O caso foi descoberto após um vídeo ser postado nas redes sociais expondo o suborno. De acordo com as investigações, logo depois da publicação, a vítima foi obrigada a retornar à delegacia e coagida pelos policiais prestar depoimento falso, dizendo que não ofereceu e nem foi solicitado dinheiro pelo agente responsável. Em seguida, o título de ocorrência foi alterado.

Apesar disso, a Polícia Civil esclarece que tal coação serviu como confirmação para os crimes praticados pelos policiais, tendo em vista que eles não haviam sido citados pelo indivíduo que realizou o vídeo na rede social.