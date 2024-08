Confusão entre torcedores teve início ainda na arquibancada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/08/2024 10:27 | Atualizado 07/08/2024 10:34

Rio - O clima de tensão tomou conta do entorno de São Januário, na Zona Norte, após a partida entre Vasco e Atlético Goianiense, válida pela Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (6). O jogo, que terminou com uma vitória do time Cruz-Maltino, desencadeou uma série de tumultos e confrontos entre torcedores, gerando correria nas proximidades do estádio.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram momentos de grande confusão, com torcedores tentando se afastar das brigas. Em um dos vídeos, um grupo aparece dentro do estacionamento da arquibancada social para se proteger. Testemunhas relataram, ainda, que a Polícia Militar utilizou gás de pimenta e balas de borracha para dispersar os grupos.

"A confusão na saída de São Januário foi inadmissível. Vi muitas pessoas passando mal com gás de pimenta, crianças assustadas. Confusão provocada dentro do estádio pelos que se arrebentam entre si sempre e que se estendeu pra todo o entorno, com muitas bombas disparadas pela PM", relatou um torcedor. "Muito assustadora a quantidade de relatos de confusão em São Januário em uma noite que era pra ser de celebração… difícil entender", desabafou outro.



De acordo com os torcedores, a briga começou ainda dentro do estádio. Na saída, se intensificou. Em vídeos publicados na internet, policiais militares aparecem intervendo na arquibancada após o fim da partida.

Em nota, a PM informou que não houve registro de prisões ou feridos durante as ações de segurança para a partida.