Policiais ao lado das apreensões realizadas - @PMERJ

Publicado 07/08/2024 11:50 | Atualizado 07/08/2024 16:08

Rio – Um suspeito morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares na Comunidade da Galinha, em Inhaúma, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (7). Os agentes realizavam uma operação para reprimir o crime organizado na região.

De acordo com a PM, outras duas pessoas foram presas em flagrante na ação, conduzida por agentes do 3º BPM (Méier). Ainda segundo a corporação, o baleado chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

Durante a ação, foram apreendidas uma pistola, três rádios transmissores e drogas. As ocorrências foram registradas na Delegacia de Homicídios da Capital e na 44ª DP (Inhaúma).