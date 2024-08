Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo e se isolou como maior medalhista brasileira na história - AFP

Publicado 07/08/2024 19:08

Rio - A ginasta, que conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris , receberá o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie, honraria da Câmara do Rio concedida a atletas de destaque. Rebeca se tornou a maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Olímpicos, com seis medalhas conquistadas: dois ouros, três pratas e um bronze.

Reverenciada pelas principais rivais no pódio da modalidade solo, a ginasta, natural de Guarulhos, em São Paulo, e atleta do Flamengo, é considerada referência para jovens esportistas na atualidade.



Além das medalhas olímpicas, Rebeca já foi bicampeã mundial no salto e campeã mundial no individual geral. "Rebeca nos encheu de orgulho. Ela representa o Brasil de forma integral. Uma jovem menina que conquistou o mundo com dedicação e perseverança. Ela é a prova de que o esporte tem poder de transformação. Que nossos jovens se inspirem em Rebeca e acreditem no seu potencial", destacou Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara do Rio.

Alerj também vai conceder honraria à Rebeca Andrade

Rebeca Andrade também será agraciada com a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Projeto de Resolução 763/24, de autoria original do deputado Professor Josemar (PSOL), foi aprovado nesta terça-feira (6), em discussão única, um dia depois de Rebeca ter conquistado a medalha de ouro na modalidade solo nas Olimpíadas de Paris.

O professor Josemar afirmou que a condecoração de Rebeca Andrade com a Medalha Tiradentes não se deve somente às suas conquistas esportivas, mas também é um reconhecimento pelo seu papel na luta contra o racismo, sendo uma voz em prol da igualdade, da diversidade e da justiça social. O parlamentar também abriu coautoria a todos os deputados presentes na sessão.

"Ela emergiu como uma verdadeira inspiração não apenas pelos seus recordes e conquistas, mas também por sua jornada pessoal, marcada por desafios e obstáculos que ela superou com graciosidade e firmeza. Como mulher negra em um esporte historicamente dominado por atletas de outras origens étnicas, Rebeca não apenas quebrou barreiras, mas redefiniu os limites do que é possível alcançar", disse o parlamentar.