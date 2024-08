O policial era lotado no Batalhão de Choque - Reprodução

O policial era lotado no Batalhão de Choque Reprodução

Publicado 14/08/2024 11:32 | Atualizado 14/08/2024 12:49

Rio - Um policial militar morreu após cair de uma escada que estava encostada em um prédio em Campo Grande, na Zona Oeste, no último domingo (11). Renato da Silva de Oliveira, lotado no Batalhão de Choque, chegou a ficar dois dias internado no Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (13).

De acordo com a PM, agentes do 40° BPM (Campo Grande) foram informados por testemunhas que viram o policial cair da escada. A corporação disse que ele teve uma fratura na perna esquerda e lesões na cabeça.

A escada estava encostada em um prédio na rua Barcelos Domingos, em Campo Grande, de onde ele teria se desequilibrado e caído. As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Segundo a corporação, agentes realizam diligências para buscar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas, para esclarecer todos os fatos.