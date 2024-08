Polícia monta um cerco tático para não deixar o suspeito escapar no ônibus - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/08/2024 09:45

Rio - Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (16), suspeito de roubar veículos no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Durante um cerco montado por agentes do 3° BPM (Méier), ele tentou fugir embarcando em um ônibus, mas acabou sendo detido em Pilares.

Segundo a corporação, o roubo aconteceu na Rua das Oficinas, que dá acesso ao Estádio Olímpico Nilton Santos. No local, as vítimas relataram aos agentes o que tinha acontecido e quais eram as características dos veículos roubados.

Os militares conseguiram localizar os automóveis em frente a um supermercado em Pilares. Ao se dar conta da presença dos agentes, um dos suspeitos embarcou em um ônibus que passava pela região, tentando fugir, mas acabou cercado e preso.

A corporação não detalhou quantos suspeitos eram, nem o número de veículos roubados, somente que foram recuperados. Durante a ação, não houve confronto. Com o preso foram encontradas uma pistola, munições e um celular. O caso foi registrado na 24ªDP (Encantado) e o policiamento reforçado na região.