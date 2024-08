De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados após denúncias anônimas - Divulgação / Pmerj

Publicado 17/08/2024 10:21

Rio - Quatro traficantes foram presos na manhã deste sábado (17) em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos se passavam por vendedores ambulantes na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados após denúncias anônimas. Durante a abordagem, foram encontrados com o grupo 29 cigarros eletrônicos, dois cigarros de maconha e um celular roubado.

Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 10ª DP (Botafogo), onde o caso será investigado.