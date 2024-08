Praia do Arpoador em dia de sol - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/08/2024 10:16

Rio - Após uma semana de frente fria que fez muitos cariocas apelarem para aquele agasalho já esquecido no guarda-roupas, o Rio de Janeiro entra neste fim de semana numa sequência de dias de temperaturas mais elevadas, segundo o Alerta Rio. Para quem estava com saudades de um programa ao ar livre, por exemplo, oportunidades não faltarão.

Este sábado (17) será de tempo quente e seco – umidade relativa do ar entre 21% e 30%, sendo que a ideal fica entre 50% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com céu predominantemente claro e sem previsão de chuva, o dia deve ter temperatura mínima de 15º (Barra, Jacarepaguá, Centro e Grande Tijuca) e máxima de 35º (Zona Norte).

O cenário de céu aberto e sem expectativa de chuva segue no domingo (18) – com máxima de 35º e mínima de 17º - e na segunda (19) – 34º x 17º. Os valores da umidade relativa do ar seguem os mesmos.

Na terça, ainda sem chuva, o céu deve passar de claro a parcialmente nublado ao anoitecer. A temperatura fica entre 21º e 36º.

Já na quarta, o céu vai de parcialmente nublado a nublado. Não há previsão de chuva, mas as temperaturas caem: máxima e mínima de 28º e 17º, respectivamente.

De sábado a quarta, a previsão é de ventos fracos a moderados.