A captura do suspeito foi efetuada por policiais da DPCA de Niterói - Divulgação

A captura do suspeito foi efetuada por policiais da DPCA de NiteróiDivulgação

Publicado 28/08/2024 16:12 | Atualizado 28/08/2024 17:42

Rio Bonito - Um homem foi preso nessa terça-feira (27), em Rio Bonito, município da Região Metropolitana, sob suspeita de abusar sexualmente da própria afilhada. Segundo a Polícia Civil, responsável pela captura, ele começou a cometer o crime em Niterói, na mesma região, quando a vítima tinha somente 7 anos de idade, e seguiu com a prática por seis anos.

Ainda de acordo com a corporação, a mãe da vítima tomou conhecimento dos abusos depois que a menina comentou com profissionais de assistência social, durante um evento, sobre a violência que havia sofrido. Em seguida, a mulher procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, que iniciou as investigações.

Durante o levantamento de informações, os agentes descobriram que o suspeito, marido da madrinha da garota, se aproveitava dos momentos em que ficava em casa a sós com a vítima para cometer os crimes. Ao saber que a Polícia Civil havia solicitado à Justiça um mandado de prisão preventiva, ele fugiu para Rio Bonito.

Entretanto, após diligências, os policiais o localizaram e o encaminharam para a DPCA, onde foi cumprido o mandado de prisão pelo crime.