O turista da República Dominicana Johan Lapaix foi baleado na orla da praia da Barra Rede Social

Publicado 29/08/2024 08:46

Rio - O turista da República Dominicana Johan Ezequiel Lapaix Rosado, de 33 anos, baleado durante um tentativa de assalto na orla praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, permanece internado, nesta quinta-feira (29), com quadro de saúde estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz socorrido por militares do Grupamento Marítimo (Gmar) da Barra por volta de 7h30 de quarta-feira (28). Ele foi atingido no tórax e no braço.

Lapaix é engenheiro elétrico e trabalha em uma empresa de telecomunicações no seu país de origem. Ainda não há informações se ele passava apenas férias no Rio ou se estava a trabalho na cidade.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) está acompanhando o caso e fornecendo assistência à vítima. O patrulhamento foi reforçado na região.



Inicialmente, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e em seguida, encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas. A corporação informou que agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.

Já a Embaixada da República Dominicana disse que presta apoio ao turista e mantém contato com seus familiares, atualizando para eles o estado de saúde do homem. O órgão esclareceu também que aguarda o relatório oficial das autoridades locais.