Imagens de câmeras de segurança registram o crime cometido em dezembro do ano passadoReprodução

Publicado 29/08/2024 07:23

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), um integrante de uma associação criminosa especializada em roubos de caminhão betoneira de uma empresa localizada no Caju, na Zona Portuária do Rio. Investigações apontam que Samuel Rodrigues, de 32 anos, é ex-funcionário da organização e após ser demitido usou seu conhecimento dentro da unidade para praticar o crime.



O suspeito foi localizado na Rua Buenos Aires, no Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo agentes da 17ªDP (São Cristóvão), ele encontrou duas pessoas interessadas no lucro com a venda do material e no dia 23 de dezembro do ano passado cometeu o crime.

Na ocasião, imagens gravadas por câmeras de segurança registraram o suspeito na garagem da empresa, com rosto mascarado, roubando os caminhões durante a madrugada. Segundo apurado pela Polícia Civil, o primeiro foi levado para Minas Gerais e o segundo teria sido cortado em Nova Iguaçu para posterior venda das peças.



Samuel é considerado líder do grupo formado por mais três homens. Os veículos, também conhecidos como caminhões de concreto, costumam ser utilizados na operação de obras de pequeno, médio e grande porte.