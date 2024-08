Parque dos Patins, na Lagoa, vai receber evento de saúde - Fábio Costa / Arquivo O Dia

Publicado 31/08/2024 09:49

Rio - Profissionais da área da saúde e pacientes vão se reunir neste domingo (1°), a partir das 9h, no Parque dos Patins, na Lagoa, para um evento gratuito de conscientização sobre a importância da prevenção das doenças reumáticas, problema que atinge mais de 15 milhões de brasileiros. O dado é da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

"As doenças reumáticas não têm cura, mas têm controle e tratamentos. Por isso, são importantes o diagnóstico precoce e a avaliação correta com o médico reumatologista", alerta o médico Marco Antônio Loures, presidente da SBR.

Com o objetivo de estimular o diagnóstico, tratamento precoce e alertar sobre os sintomas, especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre artrite reumatoide, fibromialgia, osteoporose, "gota" e outras doenças. Também irão participar membros da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro (SRRJ). A ação faz parte da campanha nacional anual do setor.



Mais frequentes



De acordo com a SBR, a osteoartrite ou a artrose é a doença reumática com diagnóstico mais frequente no país, presente em cerca de 30% a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia.



Já a artrite reumatoide, de natureza inflamatória, crônica e progressiva, acomete cerca de dois milhões de pessoas no Brasil. E dor nas costas ou lombalgia é a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais.