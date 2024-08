Grupo Doutores da Alegria é conhecido por levar alegria a pacientes de hospitais - Divulgação

Publicado 31/08/2024 08:52

Rio - Foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio, nesta sexta-feira (30), um Projeto de Lei que visa formalizar a Terapia do Riso como uma prática regular para pacientes de hospitais, clínicas de saúde e casas de idosos da cidade. A ideia do PL é que, com a formalização, mais pessoas tenham acesso aos benefícios das chamadas técnicas de humor e que, com maior incentivo, as organizações que prestam este tipo de serviço também possam trabalhar de forma mais estruturada. A proposta agora segue o trâmite normal e aguarda apreciação das comissões antes de os vereadores decidirem se entrará em pauta.

Na quinta (29), a coluna "Informe do DIA" mostrou que a ONG Doutores da Alegria tem enfrentado problemas financeiros, com cerca de 40% das ações impactadas por conta da redução da captação no 1º semestre, e que vive sua maior crise financeira.

O texto, de autoria do presidente da Casa, o vereador Carlo Caiado (PSD), visa reverter situações como a citada, e permite que a prefeitura faça convênios ou parcerias com órgãos federais, estaduais, municipais e entidades privadas para viabilizar, de forma contínua, a realização da terapia do riso por parte dos prestadores do serviço.

"O riso cura! Vários estudos comprovam que a presença da alegria, com o trabalho dos palhaços, em ambientes hospitalares, melhora significativamente o ambiente, diminui o estresse, a ansiedade e a depressão, além de promover uma melhor interação social. A implementação da Terapia do Rio como política pública vai gerar grandes benefícios na saúde emocional das pessoas", destaca Caiado.

O PL prevê que a prefeitura assegure que as atividades de risoterapia sejam realizadas "de forma contínua e com a qualidade necessária para atingir os objetivos propostos", e que os grupos interessados em utilizar a terapia do riso e humanização da assistência deverão apresentar documentação que comprove a capacitação e experiência na área. A prática terapêutica utiliza técnicas de humor e arte clown (com palhaços) para promover a saúde e o bem-estar emocional de pacientes.

Várias cidades e estados do Brasil já implementaram a terapia com sucesso. Em São Paulo, por exemplo, o projeto "Doutores da Alegria" atua desde 1991, sendo pioneiro na inclusão de palhaços profissionais em hospitais para interagir com crianças internadas.