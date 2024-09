Policial militar jogou uma bicicleta dentro de uma caçamba de lixo em Lins de Vasconcelos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/08/2024 19:41

Rio - A Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar o caso de um agente flagrado jogando uma bicicleta em uma caçamba de lixo durante uma abordagem em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. O caso viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (30).

O vídeo mostra o policial militar pegando a bicicleta, que estava parada na Rua Cabuçu, em frente a uma açaiteria, e jogando dentro de uma caçamba de lixo, do outro lado da rua. Em reação, um jovem derruba a moto do agente e é abrigado por funcionárias do estabelecimento. O PM segue atrás do homem com arma em punho por alguns segundos.

Veja o vídeo:

Procurada, a corporação destacou que a Corregedoria-Geral já instaurou um procedimento para apurar com rigor os fatos. A PM ainda ressaltou que não compactua com cometimento de abusos ou desvios de conduta cometidos pelos seus entes, punindo os envolvidos quando identificados e constatados os fatos.

A corporação explicou que a ouvidoria está à disposição dos cidadãos através telefone (21) 2334-6045 ou e-mail ouvidoria_controladoria@pmerj.rj.gov.br, assim como a Corregedoria, que pode ser contatada para denúncias através do telefone pelo número (21) 2725-9098 ou ainda pelo site . O anonimato é garantido.

Não há informações se o caso foi registrado em delegacia.