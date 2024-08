Susane Geremia, de 64 anos, está com suas malas "morando" McDonald's do Leblon - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Bruna foi liberada pelos agentes da distrital ainda durante a noite, mas a mãe acabou ficando detida na unidade. Segundo relato da mãe de uma das vítimas ao RJTV1, da TV Globo, Susane teria chamado uma das garotas de "preta nojenta", "pobre" e "pretinha".



A mãe da adolescente, identificada como Bruna Medina de Souza, explicou ainda que a confusão teria começado porque as adolescentes estavam no restaurante conversando e rindo. As "moradoras da lanchonete", segundo as adolescentes, se incomodaram e começaram a filmá-las.



As ofensas começaram durante o registro, quando as meninas disseram ter sido chamadas de "fedelhas", "pretas" e também de "vagabundinhas". O pai de uma das vítimas ouviu da filha que as duas mulheres disseram que aquele não era lugar para "pobre" e "negros".



Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), policiais do Leblon Presente foram acionados para o estabelecimento, localizado na Rua Ataulfo de Paiva, para verificar um possível caso de racismo.



Testemunhas informaram aos agentes que a adolescente e a mãe entraram no local para comprar um lanche e teriam fotografado as duas mulheres.



Susane e Bruna teriam se irritado com a situação e feito ofensas de cunho racista. A equipe então conduziu todos os envolvidos para a 14ª DP (Leblon). As malas das "moradoras" do estabelecimento também foram levadas à delegacia.

Susane e Bruna "vivem" no restaurante desde fevereiro deste ano, após terem saído de imóvel alugado. No restaurante de fast food, as duas ficam sentadas em mesas onde deixam também suas malas. O local funciona das 10h às 5h da manhã. Nesse intervalo, mãe e filha costumam aguardar na calçada do estabelecimento. A situação ganhou repercussão em abril, quando o caso viralizou nas redes sociais.

Dívidas de aluguel

Em 2017, mãe e filha foram condenadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo não pagamento de quatro meses de aluguel, entre agosto e novembro. A dívida soma quase R$ 10 mil.



No Rio de Janeiro, os primeiros registros são de 2019. Há ao menos três dívidas nos nomes das duas. Em uma delas, a Justiça condenou ambas e determinou o despejo, por acumularem déficit de R$ 13 mil. Em outro, a avaliação do juiz foi de que se tratava de um caso hipossuficiência, ou seja, elas não tinham condições financeiras de arcar com as dívidas.



Em entrevista ao DIA, Bruna chegou a dizer que os casos da Justiça já haviam sido resolvidos.



"As pessoas criaram um problema para mim e para minha mãe. Estávamos resolvendo uma situação. Estamos procurando um lugar para ficar. É comum essa situação", disse Bruna.