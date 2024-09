Caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 31/08/2024 18:40 | Atualizado 01/09/2024 07:25

Rio - O diretor de Barracão da Mangueira, Diego Firmino Santiago Sales, de 38 anos, filho da presidente da escola, Guanayra Firmino, foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (31), depois de atropelar e matar um homem em situação de rua, em Manguinhos, na Zona Norte.

O caso aconteceu na Rua Leopoldo Bulhões. De acordo com a Polícia Militar, Diego tentou fugir do local, mas foi interceptado por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos próximo à comunidade do Amorim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados para o local por volta das 5h20 e encontraram a vítima, ainda não identificada, já sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Diego foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso) e autuado em flagrante por homicídio culposo com agravo de omissão de socorro. Ele estava em um veículo voltando de uma festa junto com amigos.

Ao DIA, o advogado Gabriel Machado afirmou que Diego não estava com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e que não houve omissão de socorro. Segundo a defesa, nem mesmo os demais integrantes do carro foram capazes de perceber que houve o atropelamento.

"A defesa confia que Diego será liberado na audiência de custódia, na medida em que o tipo penal em questão sequer comporta prisão preventiva. Além disso, a defesa destaca que Diego não estava com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que foi atestado pelo exame de alcoolemia realizado logo após o acidente. Quando à omissão de socorro, a defesa ressalta que ela não ocorreu, o que será demonstrado ao longo da apuração, sendo relevante ressaltar que o acidente se deu em via pública que é amplamente conhecida por sua altíssima periculosidade, e que nem mesmo os demais ocupantes do veículo foram capazes de compreender, no momento da colisão, que se tratava de um atropelamento", apontou o advogado.

Procurada, a Mangueira lamentou a morte e disse que o diretor já está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários.

"Em nome de toda a diretoria da escola prestamos nossas condolências", diz o comunicado.