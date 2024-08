Equipe apreendeu dois fuzis, três pistolas, uma granada e drogas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/08/2024 15:29

Rio - Uma operação da Polícia Militar, realizada na madrugada deste sábado (31), na comunidade Ana Clara, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, terminou com quatro suspeitos mortos e três feridos. Na ação, também foram apreendidos fuzis, pistola, granada e drogas.

De acordo com a PM, militares do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM (Caxias) receberam informações de que traficantes estavam reunidos na comunidade, que fica em Campos Elíseos, para invadir uma localidade em Parada Morabi.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Sete homens acabaram baleados. Eles foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias. Com o grupo foram apreendidos dois fuzis, três pistolas, uma granada e diversas drogas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caxias informou que quatro pessoas já chegaram mortas à unidade de saúde. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Os três feridos seguem internados.

Dois dos mortos foram identificados: Igor Alves de Oliveira, de 28 anos, e David de Oliveira Spínola, de 21. Os outros dois homens, que teriam entre 21 e 25 anos, ainda não foram identificados.

Em represália à ação da Polícia Militar, barricadas foram queimadas próximo ao conjunto habitacional de Saracuruna. Um grupo também tentou colocar fogo em um ônibus. De acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na região.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.