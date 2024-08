Passageiro passa mal em voo e avião da Gol faz pouso de emergência no Galeão - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 14:34

Rio - Na manhã deste sábado (31), um passageiro de voo que seguia do Rio de Janeiro com destino a Florianópolis, Santa Catarina, passou mal a bordo. O avião precisou realizar pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.



Com a partida programada para 8h45, o voo G3 2022, foi obrigado a retornar imediatamente ao aeroporto depois que a tripulação identificou a emergência médica a bordo e prestar os primeiros socorros a bordo. O pouso aconteceu às 9h50 com pronto atendimento ao passageiro pelo Corpo de Bombeiros.



Após o atendimento, a aeronave partiu novamente para seu destino às 10h20.



A empresa aérea Gol se pronunciou por nota que reforça que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na segurança.

