Carlota Portella fez história no mundo da dança Reprodução / Facebook

Publicado 31/08/2024 11:39 | Atualizado 31/08/2024 11:54

Rio - O mundo da dança está de luto. Morreu, na noite desta sexta-feira (30), aos 74 anos, a coreógrafa Carlota Portella, um dos maiores nomes do segmento no Brasil. Ela sofreu um infarto em sua casa, na cidade de Teresópolis, na Região Serrana. O enterro deverá ser neste domingo (1), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Fundadora da Companhia de Dança Carlota Portella – Vacilou Dançou, que esteve ativa entre 1981 a 2006, a bailarina, que também destacou-se como diretora, foi responsável pela criação da tradicional Escola de Jazz que levava seu nome no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. O local formou diversas gerações e teve alunas ilustres, como a jornalista Fátima Bernardes e as atrizes Claudia Mauro e Daniella Perez (1970-1992). Em 2006, a escola ganhou uma unidade na Barra da Tijuca.

Carlota Portella nasceu no Rio, em 1950. O contato com o balé clássico começou na infância. No final da adolescência, após um período no exterior, entrou para o Ballet Dalal Achcar, onde também trabalhou como professora.

Foi jurada em diversos festivais de dança no Brasil e participou, como coreógrafa, da abertura dos Jogos Pan-Americanos, no Rio, em 2007. Além disso, atuou em comissões de frente nos desfiles da Marquês da Sapucaí e destacou-se como jurada da "Dança dos Famosos", quando o quadro era apresentado por Fausto Silva, no "Domingão do Faustão", na Globo.

Nas redes sociais, amigos e profissionais da área lamentaram a morte. "Hoje a dança fica mais triste. Perdemos uma mestra! Fiz minha homenagem pra ela ainda em vida, o espetáculo 'Carlota'", publicou o coreógrafo Alex Neoral, um dos mais importantes nomes da dança contemporânea do Brasil. "Que tristeza! Sem palavras", escreveu a diretora e coreógrafa Regina Miranda. "Acordei neste sábado com a notícia da morte de Carlota Portella. Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei pra aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais. Recentemente resolveu parar para ter um pouco mais de tempo. Meus sentimentos pra família, amigos e companheiros de dança", expressou a apresentadora Fátima Bernardes, através dos stories do Instagram.