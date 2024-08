Feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/08/2024 12:21 | Atualizado 31/08/2024 12:56

Rio - Um ataque a tiros deixou ao menos nove feridos entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado (31) em um bar em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. De acordo com moradores da região, integrantes de uma facção criminosa teriam invadido a comunidade da Congonha para atacar bandidos que atuam no tráfico de drogas no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que quatro feridos deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Erick Patrick Pereira da Silva, Ryan da Silva Mascarenhas outras três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O primeiro está internado em estado grave na unidade, enquanto o segundo tem um quadro considerado estável. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros sete feridos.

Lorraine Pereira da Silva, irmã de Erick, esteve no hospital e afirmou que o ataque aconteceu durante uma invasão de criminosos do Morro da Serrinha.

"Eles estavam em uma rua de acesso à comunidade, que é bem movimentada. Isso não é uma guerra que aconteceu pela primeira vez, já aconteceu diversas vezes. Quem sofre com isso somos nós moradores. Só quem sofreu, quem foi atingido, foram moradores", lamentou.

* Em atualização