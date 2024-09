Palco do Municipal ganhará piso especial - Daniel A. Rodrigues

Publicado 01/09/2024 09:45

Rio - Inaugurado em 1909, o Theatro Municipal do Rio, na Cinelândia, receberá um investimento de R$ 11 milhões para reforma do palco principal e melhorias na estrutura física de equipamentos. A verba será destinada através de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A presidente do Municipal, Clara Paulino, destaca a importância da revitalização e ressalta que o local não vai parar de funcionar durante as obras.

"A temporada está a todo vapor e nada será cancelado. A maioria da reforma será feita aos poucos, como já tem acontecido com a mudança de estofados, a troca do carpete e das cortinas das frisas. Estão previstas duas etapas importantes como a troca da cortina do palco e o processo de nivelamento do piso, que só acontecerão no período de recesso do Theatro, em janeiro e parte de fevereiro", conclui Clara.

O novo palco terá um piso flutuante chamado "Harlequim Floors", utilizado nas principais casas de espetáculos do mundo, como a Ópera de Paris. Ele permite melhor rendimento dos bailarinos na execução de movimentos.

Outro equipamento que precisa ser recuperado é o sistema digital Waagner Biro, que funciona como um sofisticado "computador" para operar as varas cênicas do palco.

Atualmente, em um palco com aproximadamente 80 delas, divididas entre manuais e digitais, somente as varas cênicas manuais estão funcionando, o que torna o processo mais demorado.

Em 2010, a mais importante casa de espetáculos do Rio foi reaberta depois de quase três anos de obras.