Passageiros começam a utilizar nova linha de ônibus 585 (Largo do Machado - Jardim de Alah) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/09/2024 12:56

Rio - Começou a funcionar nesta segunda-feira (2), a linha 585, que liga o Largo do Machado, no Catete, ao Jardim de Alah, na divisa entre Ipanema e Leblon, na Zona Sul do Rio. De acordo com passageiros, a novidade ainda não foi amplamente divulgada aos usuários.

O aposentado George Sanches contou aoque a nova linha facilitou a vida de muitos moradores da região, mas ainda falta divulgação para que os passageiros conheçam o trajeto e os horários."Foi super bem-vindo, porque, morando no Cosme Velho, para mim é muito mais fácil acessar a Lagoa, o Leblon. Só falta mesmo essa questão de informação e divulgação para as pessoas", assumiu.Porém, segundo ele, os passageiros ainda estão meio receosos para utilizar a nova linha. "Até conversei com o motorista, pela reação das pessoas no ponto de ônibus, eles fizeram sinal, mas não entraram. Eles estão meio que na dúvida se existe ou não existe a linha. O que o motorista falou é que, por enquanto, são só quatro ônibus para a linha, depois que pegar os passageiros pegarem o gosto, se acostumarem, eles vão aumentar o número de carros", explicou.Em maio deste ano, a Prefeitura do Rio encerrou o funcionamento das linhas 569 e 570, que cobriam o trajeto Largo do Machado - Leblon. Após o fim, o restaurante Maya Café, localizado em Laranjeiras, se manifestou sobre o sumiço repentino."Pedimos a volta das linhas dos ônibus 569/570 porque eram as únicas da Zona Sul que circulavam pelo túnel Rebouças e as que as substituíram não cumprem esse trajeto. Portanto, não atendem às necessidades dos moradores nem dos trabalhadores dessa região", escreveu na legenda de uma foto com funcionários segurando a faixa "cadê os ônibus 569/570?".Ao, Ricardo Linck, dono do Maya Café, assumiu que ficou feliz com a nova linha, que tem um trajeto parecido com a antiga."Vai nos ajudar muito porque, para a equipe, permite que as pessoas consigam chegar aqui e em suas casas mais rapidamente, evita que muita gente pegue duas conduções".Ricardo também expôs que ainda tem medo de que os ônibus não circulem no horário da noite, pois não foram informados sobre os horários de funcionamento."O que a gente espera é que funcione também de noite. A gente não foi consultado sobre trajeto, nem nada. Essa questão do horário é nossa maior preocupação, porque de dia, bem ou mal, as pessoas conseguem chegar. O maior problema é a noite, um horário em que as empresas de ônibus acabam não colocando tantos carros", explicou.Desde maio, segundo ele, alguns funcionários precisam andar da loja até o Largo do Machado, tarde da noite, para conseguir pegar uma condução e retornar às suas casas."Aqui nós fechamos às 22h, sair daqui às 22h30, 23h é um drama. Muita gente vai caminhando até o Largo do Machado. Esperemos que a linha funcione até às 23h, 00h, pelo menos. É importante para que a cidade seja viva de noite também, isso gera comércio, mais atividade econômica para todo mundo".Além da 585, passaram a funcionar também as linhas 222 (Vila Isabel - Gamboa) e 894 (Campo Grande - Jardim Moriçaba). De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), alguns itinerários também terão seus pontos finais remanejados. Confira:- Linha 908 (Terminal Deodoro - Bonsucesso, via Metrô Inhaúma), que terá o itinerário estendido para o Terminal Deodoro, a partir de Guadalupe;- Linha 779 (Metrô Pavuna - T. Madureira, via R. João Vicente), cujo ponto final será remanejado para o Terminal Paulo da Portela, facilitando a integração com o BRT.