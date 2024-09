Exposição mostra habitações, alimentos e cotidiano marroquino - Divulgação: MetrôRio

Publicado 02/09/2024 13:46

Rio - O MetrôRio presta homenagem ao Mês Mundial da Fotografia e exibe a exposição "Marrocos - Um registro da cultura da influência Árabe", de Zina Kossoy, no acesso B (Terminal Rodoviário) da estação Central do Brasil, no Centro do Rio, até dia 23 de setembro.

A mostra retrata a cultura marroquina, país localizado no norte do continente africano, em 11 fotografias de habitações, alimentos e cotidiano que imprimem a identidade do país, influenciado por árabes, berberes e europeus.

Zina Kossoy, que esteve em Marrocos em 2019, revela suas impressões sobre o país e a influência da cultura árabe. "Pensar na fotografia como uma forma de arte, sendo assim dependente do olhar, da interpretação e muito da sensibilidade."