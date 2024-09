Climatempo - Praia da Barra da Tijuca nesta quarta-feira (4) - Fotos: Renan Areias/ Agência O Dia

Climatempo - Praia da Barra da Tijuca nesta quarta-feira (4)Fotos: Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 04/09/2024 13:14 | Atualizado 04/09/2024 13:25

Rio - Com o afastamento da frente fria, a cidade do Rio se prepara para mais uma mudança climática e aumento gradual das temperaturas ao longo desta semana. A primavera, que começou dia 1°de setembro, tem se caracterizado por dias quentes e noites amenas.

fotogaleria

Segundo a meteorologia, nesta quarta-feira (4), o tempo permanece estável, o céu pode varias entre parcialmente nublado e claro, sem previsão de chuva, com máxima prevista de 33°C. E os próximos dias serão marcados por sol, poucas nuvens e onda de calor que deve se intensificar a partir de sábado (7).

Para esta quinta-feira (5), a previsão indica céu parcialmente nublado e umidade de 100%. As temperaturas devem se manter estáveis, variando entre 17°C e 34°C, sem chuva.

Na sexta (6), o tempo começa a mudar com o céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuviscos ou chuva fraca isolada em alguns pontos da cidade. As temperaturas devem variar entre 18°C e 24°C.



O sábado (7) trará uma mudança significativa nas temperaturas, que devem variar entre 17°C e 30°C e sem previsão de chuva para o dia. E no domingo (8), o tempo deve permanecer claro a parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 18°C e 34°C.

A mudança climática prevista para o fim de semana traz um alerta para os cariocas, que devem se preparar para enfrentar temperaturas elevadas e manter cuidados adicionais com a hidratação e proteção contra o calor intenso.