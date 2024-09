Criança foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Criança foi levada para o Hospital Municipal de Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 09/09/2024 12:03 | Atualizado 09/09/2024 12:41

Rio - Uma criança de 6 anos morreu afogada, na madrugada desta segunda-feira (9), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) atenderam um chamado do 190 ao Hospital Municipal de Belford Roxo, para confirmar uma ocorrência de afogamento.



A vítima chegou a ser socorrida e levada para a unidade de saúde, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).