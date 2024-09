Suposta obra irregular na Estrada do Catonho, número 1.948, em Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta/ O Dia

Publicado 09/09/2024 17:09 | Atualizado 09/09/2024 17:17

DIA publicar uma reportagem com denúncias de moradores sobre o terreno.

Rio - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) do Rio embargou, nesta segunda-feira (9), uma obra de dois pavimentos que acontecia de forma irregular na Estrada do Catonho, número 1.948, em Jardim Sulacap, Zona Oeste. O embargo acontece após o

De acordo com a SMDUE, há um processo de licenciamento de obras, que só poderia ser iniciado após o cumprimento das exigências que constam na ação. Diante disso, a Prefeitura do Rio enviou uma equipe ao local, constatando o início irregular da obra.

Ainda na denúncia dos moradores, eles dizem que uma vasta área verde foi destruída para a construção de dois pavimentos em uma área total de 409,5m². Em nota, a secretaria informou que os proprietários da obra devem abrir o processo junto à Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC) para que avalie a autorização ou não do corte de árvores no terreno. Imagens do antes e depois do terreno dão a dimensão da perda de área verde no bairro.

O que dizem os envolvidos

Na placa pendurada na entrada do terreno consta o nome de Vagner Patrício de Jesus Amparo como proprietário do empreendimento. Conforme apurado pela reportagem, no nome de Vagner há registrada uma empresa cuja atividade principal é obras de alvenaria. Além dele, também aparece o nome da engenheira civil Heloisa Siqueira Fontes como responsável técnica.

A engenheira civil Heloisa disse que é a responsável técnica da construção de uma loja no terreno, mas que o local possui proprietário com Registro Geral de Imóveis (RGI). "Como engenheira eu emito uma ART no CREA e uma placa para o cliente construir", justificou ela sobre o seu nome aparecer na placa. Ainda segundo responsável técnica, a Polícia Ambiental e a Polícia Civil estariam cientes da obra.



O proprietário Vagner Patricio ainda não retornou ao contato da reportagem de O DIA. O espaço está aberto para manifestação.