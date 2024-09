O Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste - Inea

Publicado 09/09/2024 16:32 | Atualizado 09/09/2024 17:05

Rio – O Corpo de Bombeiros controlou focos de incêndio em uma área de mata na Zona Oeste, no início da tarde desta segunda-feira (9). Acionados às 12h20, os militares informaram que a ocorrência foi dada como encerrada às 13h50. Já o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) destacou que ainda não é possível confirmar se o trecho atingido faz parte do Parque Estadual da Pedra Branca.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. O Inea informou que já iniciou as investigações.