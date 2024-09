Caso aconteceu na Rua Galvani, na Vila da Penha, Zona Norte - Reprodução

Publicado 09/09/2024 14:21 | Atualizado 09/09/2024 16:08

corpo da idosa encontrado em estado de composição dentro de uma casa na Vila da Penha, Zona Norte, estava trancado no quarto há quase 6 meses. Em depoimento, a filha de Maria Auxiliadora de Andrade Santos, de 75 anos, revelou que ela morreu no dia 28 de março. Rio - O, Zona Norte, estava trancado no quarto há quase 6 meses. Em depoimento, a filha de Maria Auxiliadora de Andrade Santos, de 75 anos, revelou que ela morreu no dia 28 de março.

A mulher disse que é evangélica e que orava intensamente, com a esperança de que sua mãe ressuscitasse. O cadáver foi encontrado na noite de sábado (7) durante um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O chamado foi feito pela própria filha da idosa, de 50 anos, que relatou mal-estar e dor no peito. No endereço, na Rua Galvani, os agentes constataram que a mulher já apresentava melhora. Mas enquanto finalizavam o atendimento, a equipe sentiu o cheiro vindo de um dos quartos do imóvel e, ao acessarem o cômodo, encontraram a idosa morta. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está em investigação na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a corporação, a perícia foi feita no local. A filha da idosa foi ouvida depois de prestar depoimento. Como não há provas do envolvimento da mulher na morte, ela aguarda a conclusão do caso em liberdade.