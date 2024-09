Médicos e enfermeiros do Hospital Roberto Chabo prepararam o paciente para a transfrência - Divulgação

Publicado 09/09/2024 17:38 | Atualizado 09/09/2024 17:55

Rio - O turista português Carlos Eduardo Lobo Pinto, de 38 anos, que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de uma embarcação em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos, foi transferido neste domingo (8) para um hospital em Portugal. O acidente ocorreu no dia 25 de julho, quando Carlos caiu do terceiro andar de um barco durante um passeio.

Carlos Eduardo estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde recebeu atendimento intensivo por 62 dias. Segundo o diretor da unidade, Mário Jorge Espinhara, o turista deu entrada no Centro de Trauma em estado gravíssimo. "Ele foi estabilizado pela equipe multidisciplinar, passou por diversos exames de imagem e foi levado imediatamente ao centro cirúrgico. Seu estado de saúde era considerado extremamente delicado", explicou o diretor.

Com a estabilização de seu quadro, a família do turista, em conjunto com o diretor administrativo do hospital, Walter Wilmer, organizou sua transferência para Portugal em um jatinho aeromédico. A equipe médica e de enfermagem do hospital acompanhou o paciente até o embarque. "Gratidão eterna", disse o pai de Carlos após embarcar.

Além do traumatismo craniano, o turista também fraturou a mandíbula e sofreu escoriações graves nos braços e pernas. Após receber os primeiros socorros no Pronto-Socorro de Arraial do Cabo, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Chabo.

Durante sua internação, Carlos precisou ser mantido entubado e sedado para maior conforto. Ele recebeu cuidados intensivos de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e especialistas em bucomaxilo.