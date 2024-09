Homem retirou o extintor e ainda levou a caixa que abriga o aparelho - Divulgação / Seop

Publicado 18/09/2024 10:52

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (17), após furtar um extintor de incêndio na estação do BRT Embrapa, em Guaratiba, Zona Oeste. Uma equipe do programa BRT Seguro foi acionada após o suspeito ser flagrado pelas câmeras de segurança.



No vídeo, o homem aparece encapuzado entrando na estação e forçando para abrir o suporte onde fica o aparelho. Em seguida, ele consegue retirar e ainda leva a caixa que abriga o extintor.





Ao chegarem na estação, os agentes localizaram o homem com os objetos furtados. Ele foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.



A Secretaria de Ordem Pública informou, ainda, que horas depois, no Terminal Alvorada, um homem foi preso com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.