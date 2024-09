Movimentação de moradores e viaturas na Avenida Afonso de Taunay - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/09/2024 12:15 | Atualizado 18/09/2024 13:32

Rio - Criminosos invadiram um prédio na Avenida Afonso de Taunay, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na noite desta terça-feira (17) e assaltaram um morador. A vítima relatou que foi agredida pelos suspeitos dentro do elevador.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de roubo durante patrulhamento. Aos policiais, o morador informou que foi surpreendidos pelos criminosos dentro do elevador e teve seus pertences levados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a movimentação no local após o crime. Moradores e curiosos aparecem em frente ao prédio, enquanto ao menos quatro viaturas da polícia estão estacionadas nas proximidades.

A PM informou que as equipes realizaram uma revista em todo o prédio, no entanto, não localizaram os bandidos. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Em nota, a Polícia Civil disse que agentes buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas para apurar a autoria do crime.