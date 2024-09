O Colégio São Paulo comemorou seu centenário em 2022 - Reprodução

O Colégio São Paulo comemorou seu centenário em 2022Reprodução

Publicado 19/09/2024 08:20 | Atualizado 19/09/2024 08:33

Rio - O tradicional Colégio São Paulo, em Ipanema, na Zona Sul, comunicou pais de alunos e funcionários que encerrará suas atividades em 2025. Mantido e dirigido pela Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo, a escola funciona desde 1902 no número 22 da Avenida Vieira Souto, na orla da Praia de Ipanema. Segundo o comunicado, o fim das atividades tem como um dos reflexos a pandemia de covid-19.

“A decisão aqui estabelecida e comunicada, deve-se a diversas circunstâncias internas e/ou externas, advindas também dos reflexos causados pela pandemia da covid-19 e outras forças que impactam cenário educacional na cidade do Rio de Janeiro. Uma decisão difícil e que afeta a todos, inclusive a nossa Congregação que se estabeleceu em Ipanema há 102 anos, mas uma decisão racional e fundamentada em estudos detalhados e em um acompanhamento minucioso dos últimos períodos“, diz trecho do comunicado.

Ainda conforme a mensagem enviada aos pais, o colégio ainda tem um "caminho a percorrer" até o fim do último ciclo de trabalho com os alunos. A administração da escola também informa que irá orientar pais de alunos sobre possíveis parcerias com outras instituições de ensino.

Na próxima semana, as Irmãs responsáveis pela direção da unidade atenderão aos pais. A escola também deve marcar reuniões por segmentos de turmas.

"Agradecemos pela confiança depositada, no decorrer de décadas de atuação e presença do Colégio São Paulo no cenário educacional local e a toda a sua equipe técnico-pedagógica, colaboradores c empresas parceiras, nossa gratidão”, pontua o comunicado.

Além da unidade de Ipanema, o Colégio São Paulo tem outras duas em atividade. Uma em Teresópolis, na Região Serrana, e outra em Minas Gerais. Até o momento, não há qualquer informação sobre o fim das atividades nessas outras unidades.

O envio do comunicado foi confirmado ao DIA pelo colégio.