Espaço vai oferecer 72 vagas para caminhões Divulgação

Publicado 19/09/2024 08:52

Rio - A Rodovia Presidente Dutra vai ter, a partir desta quinta-feira (19), um Ponto de Parada e Descanso - PPD, em Seropédica, na Baixada Fluminense.



O espaço fica localizado no km 209+800 da BR-116 e possui 16 mil m². O PPD, criado pela concessionária EcoRioMinas, responsável pela via, vai oferecer 72 vagas para caminhões e tem o objetivo de trazer mais conforto e segurança para que os motoristas de veículos pesados que trafegam diariamente pela rodovia tenham melhores condições de viagem.

A estrutura disponível para uso dos usuários é composta por:- Refeitório equipado com micro-ondas, pia e bebedouro;- Lavanderia;- Sala de descanso;- Banheiros com chuveiros e acessibilidade para PCD;- Fraldário.Os caminhoneiros que utilizarem o espaço também poderão utilizar os serviços de wi-fi gratuito e totem de autoatendimento com informações úteis sobre a travessia pelas rodovias de responsabilidade da EcoRioMinas.A área externa terá vagas de estacionamento para veículos bitrem, carretas e quatro vagas específicas para caminhões frigoríficos.O tempo de permanência máxima por veículo será de 12 horas contínuas no local, a cada período de 24h. Os PPDs contribuem para a melhoria das condições de trabalho da categoria, que disciplina a jornada e o tempo de direção dos motoristas profissionais.