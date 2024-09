Ele foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde constataram que o criminoso era considerado foragido - Reprodução

Publicado 19/09/2024 09:47 | Atualizado 19/09/2024 10:02

Rio - Um criminoso apontado como "matador" do tráfico do Complexo do Alemão, na Zona Norte, foi preso, nesta quarta-feira (18). A Polícia Militar localizou Leonardo Lucas Pereira Souza dos Reis, de 21 anos, em Manguinhos.



De acordo com a polícia, contra ele havia dois mandados de prisão em aberto. Conhecido como Cabelinho, o criminoso é suspeito de envolvimento na morte de três pessoas em outubro do ano passado. Na ocasião, uma jovem, de 22 anos, e outros dois amigos foram apontados como informantes da polícia.

Segundo as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o ex-namorado da menina passou informações falsas para os traficantes como forma de vingança. Cabelinho é acusado de ter participado do desaparecimento e da morte dos três.



As investigações apontam que o criminoso integra um grupo de executores que agem a mando de chefes do Comando Vermelho, o Fhillip da Silva Gregório, conhecido como Professor, e Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso.



Na mesma época, o criminoso participou da morte de um idoso que foi apontado, equivocadamente, como abusador de crianças. No entanto, segundo a polícia, Andir José de Barros, de 74 anos, tinha Alzheimer e interagia inocentemente com os pequenos. Na ocasião, o idoso foi espancado na frente da família e colocado em um carro.



Cabelinho foi preso por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) durante patrulhamento na Linha Amarela, altura de Manguinhos. De acordo com a corporação, os policias abordaram uma moto sem placa com dois homens. A polícia informou que o piloto conseguiu escapar pela contramão, mas o garupa, que era Leonardo Lucas, tentou fugir correndo e foi alcançado.

Com ele, os agentes apreenderam drogas. Ele foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde constataram que o criminoso era considerado foragido.