Computador, celulares e diversos dispositivos eletrônicos foram apreendidos na ação Divulgação / Polícia Federal

Publicado 19/09/2024 09:54 | Atualizado 19/09/2024 10:02

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (19), durante uma ação da Polícia Federal contra crimes de compartilhamento e armazenamento de conteúdos de abuso sexual infantojuvenil. O criminoso, de 31 anos, foi detido em sua casa, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Segundo informações da PF, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, na residência do rapaz, que não teve a identidade revelada.

As investigações da Operação Arquivo Proibido, como foi batizada, iniciou após os federais descobrirem a circulação de 38.449 arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil em plataformas da internet. Foi identificado, então, que o criminoso compartilhou pelo menos 5.477 fotos e vídeos.

Na ação, os policiais localizaram diversas imagens com este tipo de conteúdo armazenadas no computador do homem. Além do aparelho, foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e mídias de armazenamento que serão submetidos à perícia técnica.

O homem vai responder por armazenar e compartilhar conteúdos pornográficos envolvendo criança ou adolescente. Somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o armazenamento mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo sem direito à fiança.