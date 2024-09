Distribuição de livros e atividades ocorrem na Central do Brasil, nesta sexta-feira (20) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 12:01

Rio - A SuperVia vai distribuir livros e realizar atividades interativas nesta sexta-feira (20), na Central do Brasil. A atividade faz parte do Projeto Trem da Leitura, que começou nesta segunda-feira (16) e já passou pelas estações Gramacho, Belford Roxo, Campo Grande e Nova Iguaçu.



O evento é realizado pela empresa desde 2015 e consiste na doação de livros em estações para os clientes. A edição de 2024 vai distribuir 2.778 livros até seu encerramento, no final da semana.

A ação desta sexta-feira vai acontecer das 7h30 às 9h quando, além da doação, os presentes vão poder participar de atividades de entretenimento, com uma roleta de brindes.