O Morro do Trem, na Vila Kosmos, foi um dos locais com disparos - Reprodução/Drone_WLYoutube

Publicado 19/09/2024 12:00 | Atualizado 19/09/2024 12:05

Rio - Tiros assustaram moradores de pelo menos duas comunidades da Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (19). Disparos foram ouvidos no Morro da Fé, na Penha Circular, e no Morro do Trem, em Vila Kosmos.

Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio, há relatos de tiros na Penha Circular por volta das 10h10, enquanto em Vila Kosmos, as denúncias indicam que os disparos ocorreram 9h30.

Às 11h, ainda em Vila Kosmos, também foram ouvidos tiros na localidade conhecida como Ipase, que fica próxima ao Morro do Trem.

De acordo com informações preliminares, PMs do 41º BPM (Irajá) teriam entrado na comunidade para recuperar um caminhão de carga roubado. Durante a ação, houve a troca de tiros entre os agentes e criminosos.

Tiro perfurou janela e acertou parede em casa no Morro do Trem Reprodução

Em vídeo compartilhado no "X", antigo Twitter, um morador mostra perfuração de disparo que aconteceu durante a troca de tiros, nesta quinta-feira. A imagem indica que o projétil perfurou uma janela, uma cortina e foi parar do outro lado de um cômodo, em uma parede.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas até o momento não informou se há qualquer ação sendo realizada nos bairros.