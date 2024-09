O casal foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti - Reprodução

Publicado 22/09/2024 20:42

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, neste domingo (22), um homem e uma mulher por crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos.

As prisões ocorreram no bairro de Anchieta, na Zona Norte, e no bairro de Jardim Alegria, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após monitoramento do setor de inteligência.

Segundo investigações, o casal cometeu os delitos contra as filhas da acusada, de 5 e de 8 anos. As crianças foram constrangidas à prática de atos sexuais pelo casal.



Os abusos ainda foram registrados no aparelho celular da mãe. Contra os dois, foram cumpridos mandados de prisão preventiva.